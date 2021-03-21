Son dakika: CHP Milletvekili Topal'dan teröre yardım ve yataklıktan gözaltına alınan CHP üyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: CHP Milletvekili Topal'dan teröre yardım ve yataklıktan gözaltına alınan CHP üyesine ilişkin açıklama Açıklaması

21.03.2021 19:17
Son dakika: CHP Milletvekili Topal'dan teröre yardım ve yataklıktan gözaltına alınan CHP üyesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, PKK/KCK/PYD/YPG mensubuna yardım ve yataklık ettiği iddia edilen, partilerinin Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet K'ye ilişkin, "Kim ne olursa olsun, hangi koşullarda ve şartlar ne olursa olsun, asla ve asla bırakın yardım ve yataklık yapmayı, bir...

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, PKK/KCK/PYD/ YPG mensubuna yardım ve yataklık ettiği iddia edilen, partilerinin Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet K'ye ilişkin, "Kim ne olursa olsun, hangi koşullarda ve şartlar ne olursa olsun, asla ve asla bırakın yardım ve yataklık yapmayı, bir kişinin terör örgütlerine, o hainlere, şerefsizlere, onlara sempatiyi biz asla kabul etmiyoruz." dedi.

Topal, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 kişiden biri olan CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet K'nin, olaydan 5-6 gün önce ilçe teşkilatına istifa etmek için dilekçe verdiğini ve istifasının kabul edildiğini söyledi.

Parti üyeliği devam eden Mehmet K'nin olay sonrası da yönetim kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirten Topal, konuyla ilgili pazartesi günü vali ve ilçe kaymakamıyla görüşerek bilgi alacağını kaydetti.

Topal, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı ilçe başkanımızla, il yönetimi ve disiplin kuruluyla görüştük. Anında disiplin süreci başlatıldı ve aynı gün ihraç edildi. Kim, ne olursa olsun, hangi koşullarda ve şartlar ne olursa olsun, asla ve asla, bırakın yardım ve yataklık yapmayı, bir kişinin terör örgütlerine, o hainlere, şerefsizlere, onlara sempatiyi biz asla kabul etmiyoruz. İsminin anılmasını bile biz kabul etmiyoruz. O yüzden hakkında süreç başlatıldı, gerekenler yapıldı. Onun ne derecede doğru olup olmadığını benim tam olarak söylemem doğru olmaz. Bunu pazartesi günü yetkililerden öğreneceğim. Bu ülkeye kim ihanet ediyorsa, onun yanından geçenler dahi, isminin anılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizim vatanımız, milletimiz, bayrağımız, güvenlik güçlerimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Biz canımızı onlar için veririz."

Olay

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edilmişti. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada, Mehmet K. ile yaralı olarak Suriye uyruklu E.K. yakalanmıştı. Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: CHP Milletvekili Topal'dan teröre yardım ve yataklıktan gözaltına alınan CHP üyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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