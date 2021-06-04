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Son dakika... CHP'nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL para cezası - Son Dakika

Son dakika... CHP'nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL para cezası

04.06.2021 18:31
Son dakika... CHP'nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL para cezası, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre CHP tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in yargılandığı davada karar çıktı.

CHP tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in yargılandığı davada karar çıktı. Şehit babasına hakaret suçundan 2 bin 180 TL para cezası verildi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Bünyan ilçesinde şehitlikteki programa katılan CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren şehit Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'i kendilerini darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi. Bugün Bünyan Adliyesi'nde görülen 4. duruşmaya, şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ve avukatları katıldı. Mahkemede şehit babası Yahya Kemal Yiğit, basit yaralama ve mala zarar verme suçlarından beraat ederken, hakaret suçundan 109 gün hapis cezası verilerek, daha sonra paraya çevrilerek 2 bin 180 TL para cezasına çevrildi.

Kararı kabul etmediklerini söyleyen Yahya Kemal Yiğit'in avukatlarından Ramazan Bedir, "Bugün itibari ile Cennet Yiğit kardeşimizin sanık olarak yargılanan babası Yahya yiğit 'mala zarar verme' ve 'yaralama' suçundan beraat etti. 'Hakaret' suçundan ise 2 bin 180 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Burada ajanstan gelen bilirkişi raporu istinaden mahkeme hakaretin varlığını kabul etti. Karar yanlış bir karar. Yani alçak ve hainler gibi sözlerin hakaret mi? Yoksa olayın olduğu yerin şehitlik olması hasebiyle, seçimlerden kısa bir süre olması hasebiyle ve CHP belediye başkanı adayı, ilçe başkanı ve meclis üyesi adayına yönelik olmasından dolayı biz hakarete vücut vermeyeceğini ifade ettik. Bunu söylerken de tüm hukuk sistemlerinin kabul ettiği ilke kararından bahsettik. Siyasetçilerin eleştiri noktasında daha da geniş yorumlanması ve eleştiri sınırlarının daha da geniş tutulması noktasındaki tüm hukuk sistemlerinin kabul etmiş olduğu bir ilkeden bahsettik. Mahkeme bu ilkeyi kabul etmedi. Bizde bu kararı kabul etmiyoruz. Müvekkilimiz 2 ayrı suçtan da beraat etti. O yönden kararında isabetli olduğunu ifade edelim. Bunun değerlendirmesini bir üst mahkeme tabi ki yapacaktır. Biz davanın bitmesi hasebiyle mutluyuz. Biz bu davayı bir üst mahkemeye taşıma noktasında takibimizi devam ettireceğiz. Müvekkilimizin söylemleri ya da tepkileri bir hakaret midir? Yoksa bir tepki midir? Bir şehit babasının tepkisi midir? Ben artık vicdanen ve hukuken bir yere oturtmaktan kendi kendime imtina ediyorum. Bir tepki olarak biz bunu ifade ediyoruz. Bu bir hakaret değildir. Siz bunu hakaret olarak kabul ettiyseniz de bunu bedeli 2 bin 180 TL imiş. Hukuk herkese her zaman lazım" dedi.

"15 Temmuz'u bana ikinci kez yaşattılar"

15 Temmuz'u ikinci kez yaşadığını söyleyen şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit ise, "Tabii ki yüce mahkemenin vermiş olduğu karara saygılıyım. Bunun mahkeme heyetinin yüzüne de söyledim. 'vereceğiniz her türlü karara saygı duyuyorum' dedim. Fakat ben 15 Temmuz'u bugün yeniden yaşadım. Yeniden yaşattılar. Bugün bunların genel başkanları FETÖ'ye terör örgütü diyemiyor. O alçak PKK'nın o bebek katili Abdullah Öcalan denen alçağın, biz Diyarbakır'ın meydanına bunu heykelini dikeceğiz diyen alçak Selahattin Demirtaş'a onurlu siyasetçi diyebiliyor. Benim bunlara söylediğim hakaretse bunu kabul ediyorum ve aynı sözleri tekrar yineliyorum. Ben biliyorum ki 84 milyonun 80 milyonu benim arkamda fakat ben tek başıma kalsam onlarla canım pahasına yine mücadele edeceğim ve o sözlerimi tekrar tekrar yineleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yahya Kemal Yiğit'in avukatlarından Murat Tülü de, "Bu davada en güzel sonuç davanın bitmesi oldu. Biz gerekli savunmaları yaptık ancak hakaret noktasında istediğimiz sonucu elde edemedik. 'Mala zarar verme' ve 'basit yaralama' suçundan müvekkilimize beraat kararı aldık. Bu kararda isabetli bir karardı. 'Hakaret' suçunda da genel kapsamda değerlendirilme yapılmadı. Mahkemece eleştiri maiyetinde tam anlamıyla değerlendirilmedi. Biz bu kararı gerekli üst mercilere intikal ettireceğiz. İnşallah hakka ve hukuka uygun bir karar alırız diye umut ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Son dakika... CHP'nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL para cezası

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Lirası, 15 Temmuz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... CHP'nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL para cezası - Son Dakika


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