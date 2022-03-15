Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün "barış yürüyüşü" amacına ulaştı (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün "barış yürüyüşü" amacına ulaştı (1)

15.03.2022 16:17

Son dakika haberler... Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu (47), teröristin kiraladığı Dunedin kentindeki evden saldırıyı gerçekleştirdiği Christchurch kentindeki camiye olan 360 kilometrelik mesafeyi barış yoluna çevirmek için başlattığı yürüyüşün amacına ulaştığını söyledi.

Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu (47), teröristin kiraladığı Dunedin kentindeki evden saldırıyı gerçekleştirdiği Christchurch kentindeki camiye olan 360 kilometrelik mesafeyi barış yoluna çevirmek için başlattığı yürüyüşün amacına ulaştığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Yeni Zelanda'daki camilere düzenlenen, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısından vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşun yarasıyla kurtulan Ataçocuğu, 1 Mart'ta başlattığı yürüyüşü tamamladı.Yürüyüşün sonunda olayın yaşandığı caminin bahçesine gelen Temel Ataçocuğu, yere eğilerek toprağı öptü. Ataçocuğu, caminin bahçesinde toplanan terör karşıtları tarafından karşılandı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada terör saldırısında katledilen Müslümanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Toplam 360 kilometrelik yolu ayaklarındaki 5, kolundaki 3 ve ağzındaki bir kurşun iziyle yürümek için Dunedin'den yola çıkan Ataçocuğu, yolda yaşadığı zorluklar ve Yeni Zelanda halkından gördüğü desteği AA kameralarına anlattı.

Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün barış yürüyüşü amacına ulaştı (1)
Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün barış yürüyüşü amacına ulaştı (1)
Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün barış yürüyüşü amacına ulaştı (1)

YORUMLAR
500
Son dakika... MELBOURNE - Yeni Zelanda'da 2019'daki terör saldırısında ağır yaralanan Ataçocuğu, yaşadıklarını anlattı Son dakika... MELBOURNE - Yeni Zelanda'da 2019'daki terör saldırısında ağır yaralanan Ataçocuğu, yaşadıklarını anlattı Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: '51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız' Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: '51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız'

Yeni Zelanda, Christchurch, Dunedin, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün 'barış yürüyüşü' amacına ulaştı (1) - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün "barış yürüyüşü" amacına ulaştı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement