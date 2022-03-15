Son dakika: CHRISTCHURCH - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün "barış yürüyüşü" amacına ulaştı (1) - Son Dakika

Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu (47), teröristin kiraladığı Dunedin kentindeki evden saldırıyı gerçekleştirdiği Christchurch kentindeki camiye olan 360 kilometrelik mesafeyi barış yoluna çevirmek için başlattığı yürüyüşün amacına ulaştığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Yeni Zelanda'daki camilere düzenlenen, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısından vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşun yarasıyla kurtulan Ataçocuğu, 1 Mart'ta başlattığı yürüyüşü tamamladı.Yürüyüşün sonunda olayın yaşandığı caminin bahçesine gelen Temel Ataçocuğu, yere eğilerek toprağı öptü. Ataçocuğu, caminin bahçesinde toplanan terör karşıtları tarafından karşılandı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada terör saldırısında katledilen Müslümanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Toplam 360 kilometrelik yolu ayaklarındaki 5, kolundaki 3 ve ağzındaki bir kurşun iziyle yürümek için Dunedin'den yola çıkan Ataçocuğu, yolda yaşadığı zorluklar ve Yeni Zelanda halkından gördüğü desteği AA kameralarına anlattı.