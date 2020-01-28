Son dakika! Christian Eriksen, Inter'e transfer oldu

Devre arası transfer döneminin en çok merak edilen transferlerinden birisi gerçekleşti. Serie A ekibi Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Inter, Christian Eriksen ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



İtalyan ekibi, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Danimarkalı futbolcu için 20 milyon euro bonservis ücreti ödedi.



