Son dakika! Christian Eriksen, Inter'e transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! Christian Eriksen, Inter'e transfer oldu - Son Dakika Spor

Son dakika! Christian Eriksen, Inter'e transfer oldu

6 saat önce

Devre arası transfer döneminin en çok merak edilen transferlerinden birisi gerçekleşti.

Son dakika! Christian Eriksen, Inter'e transfer oldu, System.String[]

Devre arası transfer döneminin en çok merak edilen transferlerinden birisi gerçekleşti. Serie A ekibi Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.


Inter, Christian Eriksen ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.


İtalyan ekibi, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Danimarkalı futbolcu için 20 milyon euro bonservis ücreti ödedi.


Christian Eriksen, İtalya Serie A, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:38 
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