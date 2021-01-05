Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor - Son Dakika

Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor

05.01.2021 10:25
Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ile Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilçe girişlerinde korona virüse yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ile Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilçe girişlerinde korona virüse yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler sonuç verdi. Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan alınan tedbirlerin sıkı şekilde denetlenmesi ve kente gelenler için 10 gün izolasyon kararı alınması, ilçe de vaka sayılarını düşürdü.

Cide Kaymakamlığı tarafından korona virüse yönelik alınan tedbirlerin uygulanmaya başladığı ilçede vakaların önüne geçildiği öğrenildi. Bu kapsamda Cide İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Cide- Bartın karayolu üzerine oluşturulan kontrol noktasında ilçeye gelen sürücülerin denetlenmesi devam ediyor. Jandarma ekiplerince sürücülerin ateşleri ölçülürken, aynı zamanda izin belgeleri de kontrol ediliyor. İzin belgeleri tamam olan sürücülerin geçişlerine müsaade edilirken, kaçak geçmeye çalışan sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor.

Ekipler, Bartın karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin uygulanması doğrultusunda ilçeye giriş çıkış yapan araçları durdurarak kimlik kontrolü yapıyor, aynı zamanda ilçeye giriş yapan sürücüleri de kayıt altına alarak evlerinde 10 gün süreyle karantina da olmalarını sağlıyor.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçe girişinde alınan tedbirlerle filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu korona virüs salgınının kontrol altına alındığını ve bundan sonrada tedbirleri de kararlılıkla sürdürerek vakaların sıfıra kadar indirilmesinin sağlanacağını kaydetti. - KASTAMONU

Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor
Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor
Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor
Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hisarcık, Cide, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cide'de koronavirüse yönelik alınan tedbirler devam ediyor - Son Dakika


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