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Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti - Son Dakika

Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti

30.06.2021 14:34
Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti, System.String[]

Son dakika haberine göre Sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan firma iPara, DenizBank ile bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan firma iPara, DenizBank ile bir iş birliğine imza attığını duyurdu. İş birliği kapsamında iPara üye iş yerleri DenizBank'ın Tarım Sanal POS'unu kolaylıkla kullanmaya başlayarak DenizBank Üretici Kart'tan ödeme alabilecek.

iPara, DenizBank ile bir iş birliğine imza atarak Tarım Sanal POS'u kendi sistemine entegre ettiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında tarım sanal POS'u kullanmak isteyen üye iş yerleri iPara ile sözleşme imzalayarak DenizBank'ın Tarım Sanal POS'unu kolaylıkla kullanabilecek. Böylelikle bu POS üzerinden DenizBank'ın Üretici Kart'ından ödemeleri alabilecek. DenizBank Üretici Kart kullananlar da iPara'daki Tarım Sanal POS kullanan üye iş yerleri üzerinden alışverişlerini ve ödemelerini rahatça gerçekleştirebilecek.

"ÜRETİCİ KART'IN TÜM AVANTAJLARINA SAHİP OLACAK"

Konuyla ilgili konuşan iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, " Türkiye'nin Sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan ilk firması olarak DenizBank'ın Tarım Sanal POS'unu sistemimize entegre etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Tarım Sanal POS'a sahip olan iPara üye iş yerleri ödemelerini DenizBank Üretici Kart'tan alabilecek. Üretici Kart'ın tüm avantajlarına sahip olacak iPara üye iş yerleri ödeme erteleme, taksitlendirme gibi olanakları da müşterilerine sunabilecek. İşini dijitale taşımak isteyenlerin her zaman yanında olarak katma değerli servislerimizle çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÜLKE TARIMINA VE ÇİFTÇİMİZE FAYDA SAĞLAMASINI DİLERİM"

İş birliğiyle ilgili konuşan DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak şunları söyledi:

"Üretici Kart ile gübre, tohum, akaryakıt, ilaçlama gibi temel girdilerde çiftçimize avantajlı kampanyalar sağlıyoruz. Bunu yaparken Türkiye sathına yayılmış 17 bin işyeri ve bayi ile iş birliklerine gidiyor, sektöre hizmet veren büyük firmalarla da anlaşmalar yapıyoruz. Bu açıdan bakıldığında çiftçinin olduğu her yerde olmak ve işyerlerini, firmaları, bayileri bu çalışmalara dahil etmek üreticimize büyük faydalar sağlayan faaliyetler. iPara ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu işyeri ağımızı genişletmek ve yeni işyerleri ile hizmeti çiftçimizin ayağına, daha yaygın olarak götürmek önemli bir yenilik. Bu anlaşmanın tüm ülke tarımına ve çiftçimize fayda sağlamasını dilerim."

SATIŞLARINI ARTIRIP İŞLERİNİ BÜYÜTME FIRSATI

iPara üzerinden Tarım Sanal POS'u alan üye iş yerleri öncelikle sanal Pos'u kendi internet sitelerine entegre edecek. Ardından ise DenizBank'ın Üretici Kart sahiplerine bu sanal POS'u sunarak, Üretici Kart'tan ödeme almaya başlayacak. Tarım Sanal POS üzerinden ürün veya hizmet satışına devam eden iPara üye iş yerleri Üretici Kart kullanıcılarının ödemelerini alarak hem satışlarını artıracak hem de işlerini büyütecek.


Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti
Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti
Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti
Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti

Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Çiftçiye kazandıran tarım sanal pos hayata geçti - Son Dakika Ekonomi


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