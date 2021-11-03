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GÖZALTINDAKİ FATİH AYDIN'IN ÜZERİNDEN PARA ÇIKMADI - Son Dakika

GÖZALTINDAKİ FATİH AYDIN'IN ÜZERİNDEN PARA ÇIKMADI

03.11.2021 17:30
GÖZALTINDAKİ FATİH AYDIN'IN ÜZERİNDEN PARA ÇIKMADI

ÇİFTLİK BANK davası sanıklarından 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyete götürüldükten sonra yapılan üst aramasında yerli veya yabancı para ile cep telefonu bulunmadığı öğrenildi.

ÇİFTLİK BANK davası sanıklarından 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyete götürüldükten sonra yapılan üst aramasında yerli veya yabancı para ile cep telefonu bulunmadığı öğrenildi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN SD KART İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Uruguay adli makamlarının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi konusundaki talebini kabul etmesinin ardından dün Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank Davasının ikinci ismi Fatih Aydın'ın emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. Başsavcılığın hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi verdiği Aydın'ın emniyete götürüldükten sonra yapılan üst aramasında yerli veya yabancı parayla cep telefonu bulunmadığı öğrenildi. Aydın'ın üzerinde yapılan aramada aşı kartı, pasaport, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Uruguay'a ait geçici kimlik kartı ile cep telefonlarında kullanılan bir SD kart ele geçirildiği bilgisi edinildi. Söz konusu ele geçirilen SD kartın savcılığın talebi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne tespit edilmesi amacıyla incelenmek üzere gönderildi.

MEHMET AYDIN'IN KENDİSİNİ ŞİRKETE ORTAK YAPTIĞINI SÖYLEDİPolislerle ön mülakat yapan Aydın'ın Çiftlik Bank'a kardeşi Mehmet Aydın'ın kendisini aile üyesi olması nedeniyle ortak yaptığını söylediği, şirketin görünürde ortağı olduğunu ama işleyişine dair ilgisinin olmadığını söylediği bilgisi edinildi. Soruşturmayı yürüten savcılık ve kolluk kuvvetlerinin ifade alma işlemlerinin başlayacağı sırada, Fatih Aydın'a Çiftlik Bank sisteminin işleyişi, çalışma sistemi, sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın şirketteki konumu, bugüne kadar niye teslim olmadığı, yurt dışına ne kadar para çıkarıldığı gibi sorular hazırladığı öğrenildi. Ayrıca edinen bilgilere göre Fatih Aydın'a mağdurların zararının ne kadar olduğu ve mağdurların zararının ödenip ödenmeyeceği yönünde sorular sorulması bekleniyor. TOSUNCUK VE AĞABEYİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 17 ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİ SORUŞTURMAÇiftlik Bank sistemine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 dava hala devam ederken sisteme ilişkin yeni mağdurlar çıkması üzerine Başsavcılığın yeni bir soruşturma daha yürüttüğü de ortaya çıktı. Söz konusu soruşturmada ise Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Söz konusu soruşturmada 104 mağdur bulunurken, mağdurların zararının tespit edilmesi amacıyla dosyanın bilirkişiye de gönderileceği öğrenildi. Emniyette gözaltında tutulan Fatih Aydın'ın savcılık işlemlerinin de bu soruşturma dosyası üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. Fatih Aydın'ın ifadesinin yarın alınmaya başlaması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cuma günü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

DAVANIN GEÇMİŞİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank dolandırıcılığı iddiasına ilişkin 3 farklı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamelerde toplamda 4 bin 449 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Açılan davalarda kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi sanık sıfatıyla yer aldı. İddianamelerde söz konusu 18 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446'şar yıla kadar cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Siber Suçlarla Mücadele, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Fatih Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖZALTINDAKİ FATİH AYDIN'IN ÜZERİNDEN PARA ÇIKMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖZALTINDAKİ FATİH AYDIN'IN ÜZERİNDEN PARA ÇIKMADI - Son Dakika
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