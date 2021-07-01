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Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu - Son Dakika

Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

01.07.2021 09:57

Son dakika: Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

"ŞİRKETİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE BEN DE MAĞDUR OLDUM"

Kendisinin mağdur olduğunu da söyleyen Aydın, "Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın: Türk yargısının vereceği karardan ve gerçeği bulacağımızdan şüphem yoktur.

"TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM"

Kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını belirten Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısının vereceği karardan ve gerçeği bulacağımızdan hiç şüphem yoktur" diye konuşmuştu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok aranan" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finanse etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Tosuncuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (9)
  • Doğan Kaya: Hazıra dağ dayanmaz Tosunum yedin içtin gezdin tozdun senki akıllı adamsın bir yatırım yapaydın ya Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
  • Obje Fokus: Bu işte bir bityeniği var. Aha buraya yazıyorum. Büyük ihtimal Kolombiya-Arjantin mafyası bunun paralarına çöktü ve bebe aç kaldı :D yoksa gelmezdi. Cevap Yaz 48 2 Yayından Kaldır
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