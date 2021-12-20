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Son dakika haberleri: Ciğercide çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ciğercide çıkan yangın korkuttu

20.12.2021 01:40

Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ciğercide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ciğercide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan bir ciğercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ciğercide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Restorandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: Ciğercide çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Ciğercide çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Ciğercide çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri: Ciğercide çıkan yangın korkuttu

Yenişehir, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ciğercide çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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