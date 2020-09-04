Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:10 - Kaynak: AA
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