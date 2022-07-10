Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Kargı (33) tarlada sulama dinamosunun çalışması üzerine yaptığı kontrolde dinamoya elektrik gelmediğini tespit etti. Dinamoya elektrik bağlantısının olduğu direğe çıkan Kargı elektrik akımına kapıldı. 2 çocuk babası Suat Kargı olay yerinde hayatını kaybetti. Kargı'nın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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