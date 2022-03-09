Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor

09.03.2022 11:00

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avcılığı yapan yöre halkı, havaların ısınması ve buzların çözülmeye başlaması nedeniyle sezonu sonlandırıyor.

Ardahan- Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avcılığı yapan yöre halkı, havaların ısınması ve buzların çözülmeye başlaması nedeniyle sezonu sonlandırıyor.

Aralık ayından bu yana atlı kızaklarla gittikleri göl ortalarında buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle artık buz altındaki son ağlarını çıkarıyor.

Avladıkları balıkları restoranlarında müşterilerine ikram eden ya da kentte satışa sunarak geçimlerini sağlayan balıkçılar, aynı zamanda turistlere de Eskimo usulü avcılığı göstererek bölgenin tanıtımına katkı sunuyor.

Havaların ısındığı ve buzların erimeye başladığı bölgedeki son ağlarını çeken balıkçılar, suyun tamamen çözülmesiyle artık tekneyle balık avlamaya devam edecek.

"Buzun üzerine çıkmak artık riskli bir hal aldı"

Ardahan'ın Akçakale köyünde balıkçılık yapan Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, kışın gölde buzları kırarak suya bıraktıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıklarını söyledi.

Balıkçılığın geçim kaynakları olduğunu ve kışın da Eskimo usulü avcılıkla bölgenin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade eden Kılıç, "Son günlerde sıcak hava etkili olmaya başladı. Bu da buzda erimelere neden oldu. Dolayısıyla buzun üzerine çıkmak artık riskli bir hal aldı. Şu an gölün üstüne çıkmak çok riskli. Özellikle kıyı kesimlerde erimeler başladı. Ortalarda ise buzun üstü sulanmaya başladı. Bu da buzun erimeye başladığının göstergesi." diye konuştu.

Eskimo usulü balık avcılığı sezonunun tamamladığını anlatan Kılıç, "Çünkü şu an buzun üstünde su var. Bundan sonra buzların tamamen erimesini bekleyeceğiz ve ardından tekne ile avcılık dönemine hazırlanacağız." dedi.

Balıkçı Yiğitcan Çınar da buz altına ağ atmaya hazırlandığını ancak erimelerin kendisini tedirgin ettiğini söyleyerek, "Havalar çok soğuk gitse belki bir ihtimal yine ağ atarım ama görünen çok zor. Sezon bu yıl kapandı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor
Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor
Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor

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Çıldır Gölü, Ardahan, Eskimo, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz altındaki son ağlarını çekiyor - Son Dakika


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