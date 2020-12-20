Son dakika... Çıldır Gölü'nde dalgaların ince buz tabakalarını kırıp kıyıya sürüklemesi görsel şölene dönüşüyor - Son Dakika

Son dakika... Çıldır Gölü'nde dalgaların ince buz tabakalarını kırıp kıyıya sürüklemesi görsel şölene dönüşüyor
20.12.2020 11:23
Son dakika haberine göre Çıldır Gölü'nde rüzgarın oluşturduğu dalgaların etsisiyle kırılan ince buz parçacıkları, görsel şölene dönüşüyor.
Çıldır Gölü'nde rüzgarın oluşturduğu dalgaların etsisiyle kırılan ince buz parçacıkları, görsel şölene dönüşüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan- Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün kıyı kesiminde soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.
Yazın olduğu gibi kışın da atlı kızak turları ve eşsiz manzarasıyla ilgi odağı olan gölde şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, yüzeydeki ince buz tabakalarını kırarak kıyıya taşıdı.
Buzların kıyıya vurma anı görenleri hayran bırakıyor.
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