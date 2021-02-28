Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar - Son Dakika

Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar

28.02.2021 11:23

Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu'nun Şubat ayı toplantısı, Ardahan'da yapıldı Çıldır gölünü ziyaret eden Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri güneşli havada göl üzerinde atlı kızak keyfi yaşadı.

Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu'nun Şubat ayı toplantısı, Ardahan'da yapıldı

ARDAHAN - Çıldır gölünü ziyaret eden Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri güneşli havada göl üzerinde atlı kızak keyfi yaşadı.

Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı için Ardahan'a gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri toplantının ardından Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Daha sonra yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nü ziyaret eden üyeler göl üzerinde keyifli anlar yaşadı.

Bölgenin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyinde atlı kızak ve kar motosikleti ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Çıldır gölü muhteşem güzellikteki doğal yapısı ile yerli ve yabancı turistleri etkiliyor. Türkiye'de kışın tamamı donan tek tatlı su gölü olan Çıldır Gölü donduğu zaman oluşan engin beyaz boşluk sayesinde adeta insanı hipnotize ediyor. Göl yüzeyinin tamamen buz tutması ve çevresinin karla kaplı olması seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Bembeyaz bir ovayı andıran Çıldır Gölü'nde gökyüzü ve yeri ayırt etmek ise çok zor.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerinden olan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, "Çıldır gölü üzerine çıkınca önce tedirgin bir şekilde ayaklarımızı buza vurmaya başladık. Acaba kırılır mı korkusu vardı içimizde bir iki denemeden sonra göl üzerine çıkarak müthiş bir heyecan yaşadık" dedi.

Akçasoy daha sonra, Çıldır Gölü ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: "Müthiş bir heyecan, inanılmaz güzel bir görüntü, inanılmaz güzel bir doğa ve bu doğanın içerisinde olmaktan inanılmaz mutluyuz. ve arkadaşların ilgisi, işletmecilerin ilgisi bizi çok mutlu etti. Dilerim pandemi koşulları biter bitmez bütün Türkiye buraya gelsin."

Ankara'dan gelen ve turizmci olan Ankara Kent Konseyi Yönetim Kurulu ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ceren Anadol ise Çıldır Gölü'nün, "soğuk kış sıcak kültür" ile inanılmaz bir Pazar alanına dönüştürülebileceğini söyleyerek, "Bugün Çıldır gölünde bizi harika bir manzara bekliyor. Bu manzarayla karşılaştığımızda çok mutlu oldum. Ankara'dan geliyoruz, Ankara kent konseyi olarak katılım sağladık. Ben aynı zamanda bir turizmciyim; Çıldır Gölü bizim en önemli turizm pazarlama ürünlerimizden bir tanesi. Doğru bir pazarlama ile "soğuk kış sıcak kültür" ile inanılmaz bir Pazar alanına dönüştürülebilir. Turizm'de önemli olan sürdürülebilirliğin olmasıdır. Şubat ayının sonlarında olmamıza rağmen inanılmaz güzel bir hava var. Normal şartlarda pandemi olmasaydı şu anda burada adım atılacak yer bulamazdık. Yerel yönetimlerin Çıldır gölüyle ilgili sürdürülebilir bir eylem planı olması gerekiyor. Nedir bu? Yani biz elli yıl sonra da buraya geldiğimizde buz ve karın üstünde yürüyebiliyor olmamız lazım. Ardahan'ın en önemli yatırımlarından birisi esasen turizm yatırımıdır. Çünkü inanılmaz bir rotası var, inanılmaz bir doğası var. Doğa çeşitliliği çok fazla ve endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Kayak merkezi bulunmakta, o yüzden bu ürünler doğru bir şekilde pazarlanır ise buraya gelen insanlar sadece Çıldır gölünde at kızağına binip geri dönmemeliler. Bunun için yerel yönetimlerden beklenen en önemli şey doğru bir turizm planlaması yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar
Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar

Kent Konseyi, Çıldır Gölü, Ardahan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 03:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıldır gölü üzerinde heyecanlı anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei