Son Dakika | Çin, ABD'nin Çinli şirketlerin mobil ödeme uygulamalarının yasaklanması kararını eleştirdi - Son Dakika

Son Dakika | Çin, ABD'nin Çinli şirketlerin mobil ödeme uygulamalarının yasaklanması kararını eleştirdi

06.01.2021 15:09
Son Dakika | Çin, ABD'nin Çinli şirketlerin mobil ödeme uygulamalarının yasaklanması kararını eleştirdi, System.String[]

Son dakika haberine göre Çin, ABD'nin Alipay ve Wechat Pay dahil 8 mobil ödeme uygulamasının yasaklanması kararının devlet eliyle yabancı şirketlere baskı uygulama anlamına geldiğini bildirdi.

Çin, ABD'nin Alipay ve Wechat Pay dahil 8 mobil ödeme uygulamasının yasaklanması kararının devlet eliyle yabancı şirketlere baskı uygulama anlamına geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Çin merkezli mobil ödeme programlarının ülkede kullanımını yasaklama kararını değerlendirdi.

Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacaklarına işaret eden Hua, ABD'nin bu hareketinin devlet gücüyle yabancı şirketlere baskı uygulamanın başka bir örneği olduğunun ve ABD'nin de bu durumdan etkileneceğinin altını çizdi.

Hua, ABD'yi pazar ekonomisi, adil rekabet kuralları ve uluslararası ticaret kurallarına saygı duymaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump imzaladığı kararnamede, Ticaret Bakanlığından ülkede Ant Grup'a ait Alipay ve WeChat Pay'in de aralarında yer aldığı 8 mobil ödeme uygulaması ile işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etmişti.

Ticaret Bakanlığının harekete geçmesi için 45 günü bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret, WeChat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çin, ABD'nin Çinli şirketlerin mobil ödeme uygulamalarının yasaklanması kararını eleştirdi - Son Dakika


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