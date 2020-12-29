Son Dakika: Çin aşılarının ilk bölümünü getiren uçak Pekin'den yola çıktı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin aşılarının ilk bölümünü getiren uçağın Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandığı belirtti.

AŞILAR YARIN SABAH TÜRKİYE'DE OLACAK

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PEKİN'DEKİ VAKA ARTIŞI NEDENİYLE AŞILARIN GELİŞİ GECİKMİŞTİ

Öte yandan Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde, Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini belirterek, "Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

50 MİLYON DOZ AŞI SİPARİŞİ VERİLDİ

Türkiye, Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac tarafından geliştirilen ve koronavirüs aşısı CoronaVac'tan 50 milyon doz sipariş etmişti.