Son dakika... Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü - Son Dakika

Son dakika... Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü
04.04.2021 05:47
Son dakika haberlerine göre KUALA Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
KUALA Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
People's Daily gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaleti kıyılarında 20 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi, sabah saatlerinde alabora oldu.
Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı.
Kalan 7 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
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