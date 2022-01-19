Son dakika! Çin'de bir binada çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın haberine göre, yangın yerel saatle 14.45 sularında başladı ve yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yine Dalian şehrinde 2 Ocak'ta bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti.