Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, yangın yerel saatle 14.45 sularında başladı ve yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.
Yetkililer, yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yine Dalian şehrinde 2 Ocak'ta bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Çin'de bir binada çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika