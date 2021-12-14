Çin'de tıbbi cihaz üretilen bir fabrikada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangşi eyaletinde tıbbi cihaz üretilen fabrikada yangın çıktı.
Eyalet acil durum yönetim departmanından yapılan açıklamada, yangında yaralı olarak kurtarılan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Çin'de bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü - Son Dakika