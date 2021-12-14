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Son Dakika | Çin'de bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika | Çin'de bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü

14.12.2021 19:37
Son Dakika | Çin'de bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Çin'de tıbbi cihaz üretilen bir fabrikada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Çin'de tıbbi cihaz üretilen bir fabrikada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangşi eyaletinde tıbbi cihaz üretilen fabrikada yangın çıktı.

Eyalet acil durum yönetim departmanından yapılan açıklamada, yangında yaralı olarak kurtarılan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çin'de bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi öldü - Son Dakika


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