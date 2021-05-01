Son dakika... - Çin'de fırtına: 11 ölü, 102 yaralı - Son Dakika

- Çin'de fırtına: 11 ölü, 102 yaralı

PEKİN - Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletini vuran şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Nantong kentinde Cuma akşamı şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtınada rüzgarının hızının saatte 162 kilometreye ulaştığı, bazı bölgelerde çapı 3 santimetreye varan büyüklükte dolu yağışı görüldüğü bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, fırtınanın etkisiyle insanların ayakta durmakta güçlük çektiği, araçların savrulduğu, park halindeki araçlarda hasar meydana geldiği ve ağaçların yerinden söküldüğü görüldü.

Fırtınanın şiddetiyle alabora olan bir balıkçı gemisindeki 11 kişiden 2'sinin kurtarıldığı, 9 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Kenti vuran şiddetli fırtınanın yol açtığı kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Komşu kent ve eyaletlerde de olağanüstü hava koşullarına karşı uyarılar yapıldı.