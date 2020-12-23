Son dakika! Çin'de gökyüzünde beliren ateş topu panik yarattı - Son Dakika

Son dakika! Çin'de gökyüzünde beliren ateş topu panik yarattı
23.12.2020 17:17
Son dakika gelişmesine göre Çin'in Çinghay eyaletinde göktaşı olduğu tahmin edilen bir cisimin gökyüzünde ateş topuna dönüşerek düşme anı paniğe neden oldu.
Çin'in Çinghay eyaletinde göktaşı olduğu tahmin edilen bir cisimin gökyüzünde ateş topuna dönüşerek düşme anı paniğe neden oldu.
Çin'in Çinghay eyaletindeki Nangchen bölgesinde sabah saatlerinde, gökyüzünde beliren ateşl topu paniğe neden oldu. O anlar video ile kayda alındı. Çin medyası, söz konusu cismin meteor olabileceğini duyurdu. Çin merkezli bilimsel haberler yayınlayan Guokr adlı internet sitesinin yöneticisi Yu Jun, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bunun bolit cinsi bir meteor olabileceğini ifade etti. Bolit, özellikle atmosferde yanan son derece parlak bir meteor olarak bilinirken, uzmanların bu kadar parlak bir meteorun olmasının nadir bi durum olduğunu ifade etti.
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