Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü

10.05.2022 20:59

Son dakika haberlerine göre - Çin'de heyelan paniği: 1 ölü Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

- Çin'de heyelan paniği: 1 ölü

PEKİN - Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin'in güneybatısındaki Bijie kentinde dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. O anlar amatör kameraya yansırken, çevredekiler panikle kaçıştı. Bir kişinin, "Çabuk koş, koş" diye bağırdığı duyuldu. Olayın ardından bölgede 130 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü
Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Çin'de heyelan paniği: 1 ölü - Son Dakika
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