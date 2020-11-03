Son dakika: Çin'de LNG terminalinde yangın: 5 ölü - Son Dakika

Çin'in güneyindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinde çıkan yangında 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının ülkenin Vietnam sınırındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün öğle saatlerinde Tieşan Limanı'ndaki LNG terminalinde yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 1 kişiden ise haber alınamıyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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