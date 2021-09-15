Son dakika... Çin'de mahkeme, televizyon sunucusu Zu Jun'a karşı açılan cinsel taciz davasını reddetti - Son Dakika

Çin'de mahkeme, televizyon sunucusu Zu Jun aleyhine açılan cinsel taciz davasının reddine karar verdi.

BBC'nin haberine göre, Zu Jun'nun 2014'te stajyeri Zhou Xiaoxuan'a cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açılan dava delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.

Pekin mahkemesi, taciz mağduru olduğunu iddia eden ve çevrim içi platformlarda Xianzi olarak tanınan Zhou'nun iddialarını destekleyecek yeterli delilin olmadığına hükmetti.

Zhou, Zu Jun'un stajyeri olduğu dönemde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Söz konusu dava, Çin'deki #MeToo hareketinin büyümesine katkı sağlayarak kadın hakları konusunda ülke genelinde farkındalığın artmasına yardımcı olmuştu.

Çin'de taciz davaları tartışmalara neden olurken, cinsel tacizi açıkça tanımlayan yasal düzenleme yakın zamanda kabul edildi.