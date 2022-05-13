Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı

13.05.2022 20:49

Son dakika haberlerine göre - Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

- Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı

GUANGDONG - Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyaletteki afet ve acil durum ekipleri sel bölgelerine sevk edilirken, Taishan, Heyuan, Zhuhai, Zhongshan ve Shenzhen kentlerinde kırmızı alarm verildi. Guangdong Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde ise sarı ve turuncu uyarı yayınlandığı belirtildi. Dört nehrin sel alarm seviyesini aştığı Guangdong'da risk altındaki bölgelerde yaşayan binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Sağanak yağış nedeniyle eyaletteki parklar ve kültürel mekanlar kapatılırken bazı illerdeki anaokulları, ilkokullar ve liselerde eğitime 2 gün ara verildi. Birçok kentte tren hatlarının askıya alındığı eyalette feribot seferleri de iptal edildi.

Guangdong Meteoroloji Servisi'ne göre, şiddetli yağışların eyalette bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı
Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı
Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı
Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı

YORUMLAR
500
Çin'in doğusunda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Çin'in doğusunda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Çin'deki Deniz Kaplumbağası Koruma Alanında Yılın İlk Yumurtlaması Gerçekleşti Çin'deki Deniz Kaplumbağası Koruma Alanında Yılın İlk Yumurtlaması Gerçekleşti

Çin Halk Cumhuriyeti, Meteoroloji, Guangdong, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement