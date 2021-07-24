Son dakika haberi... Çin'deki sel felaketinde can kaybı 58'e ulaştı, 5 kişi kayıpYaklaşan In-Fa Tayfununa karşı hazırlıklara başlandı - Son Dakika

- Çin'deki sel felaketinde can kaybı 58'e ulaştı, 5 kişi kayıp

Yaklaşan In-Fa Tayfununa karşı hazırlıklara başlandı

PEKİN - Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı ülkede şimdi de pazar günü Zhejiang eyaletine ulaşması beklenen In-Fa Tayfununa karşı hazırlıklara başlandı.

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi. Eyalet yetkilileri, cumartesi yerel saatle 16.00 itibariyle 5 kişinin de kayıp durumda olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Sel bölgelerinde temizleme çalışmaları yürütülürken, Çinli yetkililer şimdi de şiddetli yağışlara yol açacak yeni bir tayfuna karşı hazırlıklara başladı.

Tren seferleri iptal edildi, parklar-müzeler kapatıldı

In-Fa Tayfununun pazar günü geç saatlerde Şanghay yakınlarındaki Zhejiang eyaletine ulaşması bekleniyor. Çin Demiryolları İdaresi, tayfun nedeniyle risk uyarısının üçüncü en yüksek seviyeye yükseltilmesinin ardından bölgeden geçen 100'den fazla tren seferini iptal etti. Şanghay'da ise parklar ve müzeler kapatılırken, halktan açık havada düzenlenecek kalabalık toplantıları iptal etmeleri ve kapalı alanlarda kalmaları istendi.