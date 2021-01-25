Son dakika: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi (3) - Son Dakika

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

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