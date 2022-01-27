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Son dakika: Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD ile ilişkilerde beklenen değişim olmadı - Son Dakika

Son dakika: Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD ile ilişkilerde beklenen değişim olmadı

27.01.2022 19:23
Son dakika: Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD ile ilişkilerde beklenen değişim olmadı

Son dakika haberi... Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni dönemde iki ülke ilişkilerinde gerilimin terk edilmesi ve yeni sayfa açılması için ortak irade beyan etmelerine karşın somut değişimin görülmediğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni dönemde iki ülke ilişkilerinde gerilimin terk edilmesi ve yeni sayfa açılması için ortak irade beyan etmelerine karşın somut değişimin görülmediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Devlet Başkanı Şi'nin Ekim 2021'de düzenlenen çevrim içi toplantıda Başkan Biden'a ilişkileri karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan kazan iş birliği ilkeleri temelinde geliştirme önerisi yaptığını kaydetti.

Başkan Biden'ın öneriyi olumlu karşıladığını ifade eden Vang, ABD'nin yeni bir Soğuk Savaş istemediğini, Çin için sistem değişikliği arayışında olmadığını, ittifaklarını Çin karşıtı bir cephe yaratmak üzere canlandırmaya çalışmadığını, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini ve Çin ile çatışma veya cepheleşme arayışında olmadığını söylediğini hatırlattı.

Vang, liderlerin irade beyanlarına rağmen aradan geçen sürede ilişkilerin seyrinde temel bir değişiklik olmadığını Biden'ın dile getirdiği tutumun ilişkilere yansımadığına dikkati çekerek, "ABD tarafının halen Çin ile ilgili yanlış söylemlere ve eylemlere takılı kalması ilişkilere yeniden darbe vuruyor." dedi.

Çin'e baskı uygulamanın Çin halkını daha da birleştireceği ve cepheleşme siyasetinin ülkenin güçlenmesini durduramayacağı vurgulayan Vang, ABD Kış Olimpiyatlarını baltalama çabasına son vermeli, Tayvan meselesinde ateşle oynamamalı ve Çin karşıtı küçük klikler kurmaktan vaz geçmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken de Başkan Biden'ın Devlet Başkanı Şi ile çevrim içi görüşmesinde beyan etiği iradede bir değişiklik olmadığını, ABD'nin Çin ile görüş ayrılıklarını sorumlu şekilde yönetmek istediğini belirtti.

ABD'nin "tek Çin" politikasından vazgeçmeyeceğini, Kış Olimpiyatlarındaki sporcularını destekleyeceğini ifade eden Blinken, Çin halkının Bahar Bayramı'nı kutladı.

Ukrayna konusunda fikir alışverişi

Bilinken görüşmede Vang'a ABD'nin Ukrayna'daki gerginlik konusundaki tutumunu anlattı. Çinli Bakan Ukrayna sorununun ancak Minsk protokolüne dönüşle çözüm yoluna girebileceğini, Birleşmiş Güvenlik Konseyi'nin de desteklediği anlaşmanın tüm taraflarca tanınan temel siyasi belge olduğunu ve samimiyetle uygulanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerinin güvensizliği pahasına olmaması gerektiği, bölgesel güvenliğin askeri blokların güçlendirilmesi ve genişletilmesi yoluyla sağlanamayacağını vurgulayan Vang, "Bugün 21. yüzyılda tüm taraflar Soğuk Savaş zihniyetini terk etmeli ve müzakereye yoluyla Rusya'nın da güvenlik endişelerinin ciddiye alındığı ve giderildiği, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizması oluşturmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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