Son dakika... Çin Dışişleri Bakanı Vang, Hindistan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan'a yaptığı ziyarette Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Dova ile görüştü.

Ziyaret, 2020'de 20 Hint askeri ile 4 Çinli askerin hayatını kaybettiği sınır çatışmasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey doğrudan temas oldu.

Her iki ülke tarafından önceden resmen duyurulmayan ziyarette, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerilimin çözümü için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Hint Bakan Jaishankar, görüşmede, gerilimin düşürülmesi için ihtilaflı sınır bölgelerdeki askerlerin çekilmesinin üzerinde durulduğunu belirterek, "Çin'in sınırdaki konuşlanmasının yarattığı sürtüşme ve gerilimler iki komşu ülke arasında normal ilişkiler sürdürülmesine engel." dedi.

Bakan Vang'ın Çin'in Hindistan ile ilişkilerinde normalleşme istediğini ifade ettiğini aktaran Jaishankar, ona normalleşmenin sınırdaki barış ve istikrara bağlı olduğunu, bunun da askeri güçlerin çekilmesiyle gerçekleşebileceğini vurguladığını kaydetti.

İki bakan, Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Jaishankar, Vang ile, "derhal ateşkes ilan edilmesi ve diplomasi ile diyalog zeminine dönülmesinin önemi konusunda mutabık olduklarını" bildirdi.

Çinli Bakan, görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın, Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den beri yapılan 15 tur görüşmede taraflar, Pangong Tso Lake Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 15. turu, 12 Mart'ta Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar, görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.