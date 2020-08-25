İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Hong Kong'un yüksek özerkliğinin, özgürlüğünün, istikrar ve refahının korunmasının önemli olduğunu belirtti.

İtalya, Hollanda, Norveç, Fransa ve Almanya'yı kapsayan Avrupa turuna çıkan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, seyahatinin ilk etabında İtalya'da mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüştü.

İki bakan, Roma'daki devlet konukevi Villa Madama'da gerçekleşen görüşmede, Kovid-19 salgını sonrasındaki dönem, ikili ilişkiler, Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimine kadar pek çok konuyu ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ev sahibi Bakan Luigi Di Maio, pandemi sürecinde gösterdiği destekten ötürü Çin'e teşekkür etti.

Çinli mevkidaşıyla verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Di Maio, "Şüphesiz ki Çin, ana ekonomik ortaklarımızdan biri ve küresel düzeyde herhangi bir zorlukla yüzleşmek için kaçınılmaz bir oyuncu. Stratejik ortaklığımızı, ekonomik ve endüstriyel açıdan nasıl yeniden başlatabileceğimize yönelik konuları ele aldık. Bu, İtalya için öncelikli bir konu." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı, Hong Kong'daki gelişmelere ilişkin, "Hong Kong'un istikrar ve refahının ne kadar önemli olduğunu belirttim. Aynı şekilde kentin yüksek özerkliğinin, özgürlüğünün ve kent sakinlerinin haklarının korunmasının da zaruri olduğunu aktardım. Ulusal güvenlik yasasının ardından sonuçlarını dikkatle takip edeceğiz." diye konuştu.

"Çin, pandemi sürecinde İtalya ve Avrupa'nın yanındadır"

Küresel salgından sonra ilk kez Avrupa turunu çıktığını ifade eden konuk bakan da "Bu turun ilk ayağı İtalya'dır. Bu İtalya ile ilişkilere verdiğimiz önemi gösteriyor." dedi.

Wang Yi, Çin-İtalya ilişkilerinin pandemi sınamasına karşı dayandığını belirterek, "Bu acil durum karşısında Çin, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinin yanındadır." diye konuştu.

Konuk bakan, Hong Kong'un durumuna da değinerek, "Güvenlik yasasının gerekçesinin, uzun yıllardır var olan boşlukları doldurmak ve adanın her yerinde meydana gelen şiddet eylemleriyle mücadele etmek olduğunu Bakan Di Maio'ya söyledim. Yasayı biz yaptık çünkü sakinlerinin özgürlüğünü, güvenliğini korumak bizim temel hakkımızdır." ifadesini kullandı.

AB ile Çin arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyenler olduğunu belirten Wang Yi, "Ziyaretim Çin ile AB arasındaki ilişkileri pekiştirmeye hizmet ediyor. Birleşik, istikrarlı ve refah içindeki bir Avrupa, tüm dünya için önemlidir. Bu bizim stratejik yaklaşımımızdır. Çin, somut eylemleriyle Avrupa entegrasyonunu desteklemeyi sürdürecektir." mesajı verdi.

"Çin, bir Soğuk Savaş istemiyor ve buna karşı çıkıyor." diyen Wang Yi, böyle bir durumun hem tarihte hem de kalkınmada geri adım olacağını, başka ülkelerin bunu yapmasına da izin vermeyeceklerini savundu.

Görüşmede ayrıca iki bakan, biri gaz alanında biri de İtalyan tarımsal gıdaların ihracatı konusunda anlaşmalara imza attı.

Çinli bakan Roma'da protesto edildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ziyareti, İtalyan mevkidaşıyla görüşmesi öncesinde İtalya Dışişleri Bakanlığı önünde protesto edildi.

Protestoya, Hong Konglu aktivist Nathan Law, bir dönem İtalya Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan eski diplomat Giulio Terzi Sant'Agata, Forza Italia partisinden Senatör Lucio Malan, Radikal Parti üyesi Laura Harth'ın aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Gruptakiler "Hong Kong'un yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.