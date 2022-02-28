Son Dakika | Çin'e ait 7 savaş uçağı, Tayvan'ın "hava savunma sahası"na girdi - Son Dakika
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Son Dakika | Çin'e ait 7 savaş uçağı, Tayvan'ın "hava savunma sahası"na girdi

28.02.2022 14:22
Son Dakika | Çin'e ait 7 savaş uçağı, Tayvan'ın "hava savunma sahası"na girdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 7 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 7 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 "J-16" ve 2 "J-10" savaş uçağı ile 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çin'e ait 7 savaş uçağı, Tayvan'ın 'hava savunma sahası'na girdi - Son Dakika


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