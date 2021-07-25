Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde lojistik deposunda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, Cilin eyaletinin başkenti Çangçun'da lojistik deposunda yangın çıktı.
Yetkililer, Cingyüe sanayi bölgesindeki yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaralanan 12'si ağır 26 kişinin de hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Çin'in kuzeydoğusunda lojistik deposunda yangın: 14 ölü - Son Dakika