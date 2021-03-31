Son dakika... Çin'in Myanmar sınırında Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çinli yetkililer, Myanmar sınırındaki bir kentte, 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yünnan Eyaleti Sağlık Komisyonu, Myanmar sınırında bulunan eyalete bağlı Ruili şehrinde, 4'ü Myanmar vatandaşı, 9 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri, yaklaşık 210 bin nüfuslu şehirde, tüm vatandaşlara Kovid-19 testi uygulanacağını ve 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Şehirde, marketler ve eczaneler dışında bütün işletmeler kapatıldı ve salgının yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturuldu.

Bunun yanı sıra yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanlara ve bu geçişleri organize edenlere karşı önlemler artırıldı.

Kovid-19 salgınının büyük ölçüde önüne geçen Çin'de bugüne kadar 90 bin 201 vaka görüldü, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.