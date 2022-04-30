Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı

30.04.2022 22:59
Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma ekiplerince yakalandı.

Yatağan-Kavaklıdere yolu Mesken Mahallesi yolu üzerinde 34 GB 6384 plakalı araç içinde bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın bıçak darbeleri sonucu öldüğü ortaya çıktı. Araçta bulunan 25 yaşındaki Özgür Dağ'ın ise 112 ambulansı ile Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından firari şüpheli 51 yaşındaki Özay Kayar'ın olduğu tespit edildi. Özay Kayar'ın yakalanması için Muğla Komando Tabur Komutanlığından 4 Jandarma Komando timi, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığından JASAT Timi, Jandarma İstihbarat Timi, Muğla İl Jandarma Komutanlığından bir iz takip arama timi, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığından 2 Jandarma Asayiş timi, ile birlikte Olay Yeri İnceleme timi görevlendirildi.

Yapılan arma faaliyetleri sonucu cinayet şüphelisi Özay Kayar, olay yerine kuş uçumu 8 kilometre mesafede Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Yayla mevkiinde Ormanlık arazide bitkin vaziyette yakalandı. İz Takip köpeği tarafından bulunan Özay Kayar'ın sağlık durumunun iyi olmadığı ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi Özay Kayar, 112 Ambulansı ile önce Yatağan Devlet Hastanesine, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı
Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı
Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı
Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı

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Jandarma, Tragger, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı - Son Dakika
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