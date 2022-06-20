ADANA - Adana 'da geçen yıl kızı öldürülen ve dün eski kayınbabası tarafından katledilen Hatice Barış, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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