Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

20.06.2022 13:56

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı Geçen yıl kızı da sevgilisi tarafından öldürülmüştü Adana'da geçen yıl kızı öldürülen ve dün eski kayınbabası tarafından katledilen Hatice Barış, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Geçen yıl kızı da sevgilisi tarafından öldürülmüştü

ADANA - Adana'da geçen yıl kızı öldürülen ve dün eski kayınbabası tarafından katledilen Hatice Barış, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kozan'da geçen yıl Mayıs ayında pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun cinayetinin ardından dün Saimbeyli ilçesinde eski kayınbabası Mustafa K. tarafından öldürülen Hatice Barış'ın cenazesi Kozan'daki Asri Mezarlığa getirildi.

Hatice Barış'tan geriye kalan oğlu ve kızı annelerini gözyaşları ile uğurladı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Hatice Barış dualar arasında toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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