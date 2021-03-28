Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi - Son Dakika

Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi

28.03.2021 15:51
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi, System.String[]

Son dakika haberler... Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş, baba ocağında toprağa verildi.

Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş, baba ocağında toprağa verildi. 5 yaşındaki kızı ve babasının gözleri önünde cinayete kurban giden talihsiz kadını son yolculuğunda mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Bugün öğlen saatlerinde Aydın'dan Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi'ne getirilen Necla Demirbaş'ın cenazesi kendisi ile aynı ismi taşıyan ve 1987 yılında kanserden ölen annesi ile 1992 yılında trafik kazasında ölen üvey kardeşi İbrahim Demirbaş'ın yanına defnedildi. Cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Aydın Devlet Hastanesi Mali İşler Müdürü Mustafa Ali Kaptan, görev yaptığı hastanenin çalışanları, Hak İş Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, Aydın Devlet Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürü Nur Karagöz, Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aile yakınlarından Şevki Birgilioğlu yaptığı açıklamada, "Çok üzülüyoruz. Kızımız genç yaşta gitti. Küçük yaşta çocuğu da kaldı. Onun için çok üzgünüz. Çok da iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya da "Böyle acı cinayetlerin bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Böyle genç ölümlerin yaşanmamasını istiyoruz. Bu cenazenin buraya gelmesi bizi de üzdü. Köy olarak hepimizi üzdü. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

"Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"

Acılı baba Mithat Demirbaş, canlı olarak şahit olduğu olayı anlatırken gözleri doldu. Zanlının gözünün önünde defalarca kızına ateş ettiğini anlatan baba, silahın tutukluk yaptığını gördüğünü aksi takdirde kendisinin de öldürüleceğini belirtti. Demirbaş açıklamasında şunları söyledi: "Evlat acısı dayanılmaz bir acı. Devlet hastanesinde görevliydi. Dün saat bir buçukta onu arabayla eve getirdim. Evin önüne gelince arabayı park ettim. Yanımda oturuyordu. Torbaları falan vardı. Onları aldı arabadan indi. Evin apartmanın giriş kapısına doğru yürüdü. Ben de o arada arabadan indim arabanın kapısını kilitleyeyim diye uğraşıyordum. 2 el silah sesi duydum. Bu ses nereden geliyor acaba diye bir baktım ki benim kızın ensesini bastırmış, kafasına sürekli mermi sıkıyor. Ben oraya koşunca ateş etmeyi bıraktı. Kaçtı benden. Sonra 20-25 metre ileriye gidince kendi başına sıktı. Evlat acısını kimseye göstermesin Cenabı Allah. Başka bir şey demiyorum. Allah'ım taksiratını affetsin diyorum."

Yaşanan acı olayın ardından konuşan Aydın İl sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise "Necla kardeşimiz, kendisini tanıyan herkesin kalbinde taht kurmuş olan bir kardeşimizdi. Uzun zamandır da arkadaşlarımla beraber mesai paylaştığı bir kardeşimizdi. Biz şiddetin her türünü şiddetle kınıyoruz. Rabbim yakınlarına sabır versin. Biz sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı olarak bütün imkanlarımız ailenin emrinde. Üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Olayın geçmişi

Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı O.G.'nin arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen O.G., yanında getirdiği tabancayla genç kadının kalbine 4 el ateş etti. Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş ile O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, O.G.'nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. - AYDIN

Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi

İl Sağlık Müdürü, Hastane, Aydın, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganın 3 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganın 3 ay önce uzaklaştırma aldığı öğrenildi         
15:43
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi         
12:51
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 16:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei