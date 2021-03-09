Son dakika! Cinayetten araması bulunan kişi operasyonla yakalandı - Son Dakika

Kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalarını ziyaret ederken yakalandı.

Alınan bilgilere göre kasten adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan F. K, Hacıkara Mahallesi'ne akrabalarını ziyarete geldi.

F. K'nin burada olduğunu tespit eden Jandarma Ekipleri, düzenlenen operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Jandarma'daki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.