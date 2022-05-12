Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis - Son Dakika
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Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis

12.05.2022 18:27

Son dakika haberine göre Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Sezer Öztürk, Ömer Genç, sanık avukatları, Sezer Öztürk'ün eşi ve çocukları salonda hazır bulundu.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sezer Öztürk, "Savcı beyin mütalaasına saygı duyuyorum fakat katılmıyorum. Ben tahrik edilmedim, saldırıya uğradım. Karşı taraftan bana bir iki kişi saldırmadı. İlk olayda silahım arabadaydı ama ben kimseyi öldürmek istemedim. Basit bir yol isteme mevzusu. Ben sadece kendimi korudum. Benim şerefime, namusuma laf ettiler. Maktulün dini nikahlı eşi dedi ki 'Onu öldürmeseydi beni öldürecekti.' Benim onun varlığından bile haberim yok. Beni kimse tahrik etmedi, bana direkt saldırdılar. Bugün vereceğiniz karar sadece benim değil, eşimin ve çocuklarımın da hayatını değiştirecek" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Yılmaz Aboşoğlu, "Müvekkilim kaçmaya dahi fırsat bulamamıştır. Taşlarla, sopalarla saldırıya uğramıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

"ELİMİZE ÇOK FIRSAT GEÇTİ AMA ÖLDÜRME KASTIMIZ YOKTU"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ömer Genç ise, "Yaralamaları isteyerek kasti yapmadım. Bizi hiç konuşturmadan saldırdılar. Eşim, beni kucağında çocukla kurtarmaya geldi, ona bile saldırdılar. Benim tek amacım kendimi, ailemi ve Sezer'i korumaktı. Elimize çok fırsat geçti ama bizim öldürme kastımız yoktu" ifadelerini kullandı.

Alınan beyanların ardından hükümün açıklanacağını söyleyen mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Olaylar bu noktaya geldiği için çok pişmanım ama ailemin canını ve kendi canımı koruduğum için pişman değilim" dedi.

SEZER ÖZTÜRK'E 14 YIL 7 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sezer Öztürk'ü "haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanığa "haksız tahrik altında muhtemel kastla adam yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Bu cezalar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Ömer Genç ise 5 ayrı suçtan 6 yıl 9 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.

(Elyesa Karatepe - İHA)

Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis
Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis
Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis
Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis - Son Dakika
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