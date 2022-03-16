Son dakika: Çinli Büyükelçi, Pekin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan haberdar olduğu iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika: Çinli Büyükelçi, Pekin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan haberdar olduğu iddiasını yalanladı Açıklaması

16.03.2022 10:58
Son dakika: Çinli Büyükelçi, Pekin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan haberdar olduğu iddiasını yalanladı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Pekin yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatından önceden haberdar olduğu ve Rusya'nın Pekin'den askeri yardım talep ettiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını, "dezenformasyon" amacıyla ortaya atıldığını iddia etti.

Çin'in Washington Büyükelçisi Çin Gang, Pekin yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatından önceden haberdar olduğu ve Rusya'nın Pekin'den askeri yardım talep ettiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını, "dezenformasyon" amacıyla ortaya atıldığını iddia etti.

Büyükelçi Çin, ülkesinin Ukrayna konusundaki tavrını açıklamak üzere ABD'nin Washington Post gazetesinde makale yayımladı.

Makalede ABD basınında ve uluslararası medya organlarında, Çin'in Rusya'nın askeri harekatına dair önceden bilgi sahibi olduğu ve Moskova'dan harekatı şubatta Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nın sonrasına ertelemesini talep ettiğine ilişkin iddialara yer verildiğini hatırlatan Büyükelçi Çin, "Çin hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın en büyük ticaret ortağı ve dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz ithalatçısıdır. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma Çin'in çıkarına değildir. Eğer Çin olarak mevcut krizden önceden haberdar olsaydı, çıkmasını engellemek için elinden geleni yapardı." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Çin, ayrıca son günlerde Rusya'nın savaş için Çin'den askeri yardım talep ettiğine yönelik iddiaların da dile getirildiğine dikkat çekerek, "Çin'in bu savaşı önceden bildiği, rıza gösterdiği ve örtülü olarak desteklediğine ilişkin tüm iddialar tamamen dezenformasyondur." görüşünü dile getirdi.

Çin'in Ukrayna konusundaki tavrının açık ve net olduğunu, krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları desteklediğini, buna rağmen bazı ABD'li yetkililerin Çinli kurumlara ve işletmelere yönelik tehditlerde bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Büyükelçi Çin, "Ne savaş ne de yaptırımlar barışı getirebilir. Çinli şirketlere yaptırım sopasını sallayıp Çin'in desteğini ve iş birliğini talep etmek işe yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna Savaşı için Çin'den askeri donanım yardımı talep ettiğine ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

Dışişleri Bakanı Vang Yi de, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares Bueno ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemediğini ifade etmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Pekin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çinli Büyükelçi, Pekin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan haberdar olduğu iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Çinli Büyükelçi, Pekin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan haberdar olduğu iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
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