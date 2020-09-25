Son dakika haber... - Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin laboratuvarında korkutan yangın
Son dakika haberlerine göre - Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin laboratuvarında korkutan yangın Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketinin Dongguan kentinde bulunan laboratuvarında yangın çıktı.
- Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin laboratuvarında korkutan yangın
PEKİN - Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketinin Dongguan kentinde bulunan laboratuvarında yangın çıktı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentinde yer alan teknoloji devi Huawei şirketine ait laboratuvarda büyük çaplı yangın çıktı. Binadan yoğun duman yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvarın çelik yapıda olduğu, yanan malzemelerin ses yalıtım malzemeleri olduğu ifade edildi.
Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Son Dakika Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş