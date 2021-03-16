Son dakika: Cinnet getiren koca önce karısı sonra kendini öldürdü - Son Dakika

Son dakika: Cinnet getiren koca önce karısı sonra kendini öldürdü
16.03.2021 20:41
Son dakika haberleri: Cinnet getiren koca önce karısı sonra kendini öldürdü Bıçakla karısını öldürerek intihar etti Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde cinnet getiren koca, bıçaklayarak eşini öldürdükten sonra canına kıydı.
Cinnet getiren koca önce karısı sonra kendini öldürdü
Bıçakla karısını öldürerek intihar etti
DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde cinnet getiren koca, bıçaklayarak eşini öldürdükten sonra canına kıydı.
Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Çuhallı çarşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Metin Aygün sabah saatlerinde eşi Mediha Aygün ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda mutfaktan aldığı bıçak ile önce karısını öldürdü ardından da kendi canına kıydı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocukları bulunan Aygün ailesinin 3 ay önce Karadeniz Ereğli'den Akçakoca ilçesine taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
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