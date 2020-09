Son dakika... Cinsel istismar davası sanığına tutuklama talebine ret - Son Dakika

AKSARAY'da 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık C.E.S.'ye yönelik tutuklama talebi mahkemece reddedildi. Kararı değerlendiren avukat Ayhan Şenel, "Sanık hala dışarıda ve müvekkilim ile annesinin can güvenliği yok. Sanığın kaçma şüphesi de var" dedi.

A.S., 2009 yılında C.E.S. ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., geçen yıl kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, 14 yaşındaki ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Psikolog gözetiminde ifadesi alınan E.Ç. de üvey babasının annesi ile kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, "Üvey babam, alkol ve uyuşturucu kullanıyor. Alkol aldığında beni öpmek istediğini söylüyordu. Kabul etmiyordum; ancak beni dudağımdan öpmek istiyordu. Annem beni korumak istiyordu, bu nedenle ikimize de şiddet uyguluyordu" dedi.

SERBEST BIRAKILDIGözaltına alınan C.E.S. ise suçlamaları kabul etmedi. Üvey kızının giyim kuşamına dikkat etmesi için uyarması sonucu kendisine iftira attığını ileri süren C.E.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda C.E.S. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, 5 Ocak 2021 tarihine duruşma günü verildi.'MÜVEKKİLLİM VE ANNESİ BAŞKA BİR İLE KAÇTI'Mağdur E.Ç. ile annesi A.S'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek mahkemeden tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme, mevcut delil durumu ve yargılamanın geldiği aşamayı gözeterek, sanık avukatını talebinin reddine karar verdi. Kararı değerlendiren Avukat Şenel, "Mahkeme 'yargılamanın geldiği aşama' demiş; ancak gelinen bir aşama yok. Müvekkilim ve annesi olaydan sonra can güvenlikleri olmadığı için başka bir ile kaçtı. Soruşturma aşaması 10 ayda tamamlanabildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ettikten sonra 5 ay sonraya duruşma günü verdi. Sanık hala dışarıda ve müvekkilim ile annesinin can güvenliği yok. Sanığın kaçma şüphesi de var. Tutuklama talebimiz yerinde görülmeliydi" ifadelerini kullandı.SIĞINMA EVİNDE VİDEO İLE YARDIM İSTEMİŞTİ

Kızı ile birlikte koruma altına alınarak, başka bir şehirdeki sığınma evine yerleştirilen A.S., avukatı Çağrı Ayhan Şenel'e gönderdiği videoda, "Kızım ve benim can güvenliğimiz yok. Eşim kızımı istismar etti ve dövdü. Bizi öldürmeye çalıştı. Ben çocuğumu alarak, evden kaçtım. 9 ay olmasına rağmen hakkında dava açılmadı. Eşim halen dışarıda ve biz korkuyoruz. Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun" diye yardım istemişti.