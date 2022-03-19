Son Dakika | CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU NURAY, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son Dakika | CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU NURAY, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

19.03.2022 19:15

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.'nın (44) cinsel istismarına uğradığını iddia eden Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu.

ANTALYA'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.'nın (44) cinsel istismarına uğradığını iddia eden Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Demir'in boğazında kızarıklıklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya'da 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan Birol K.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir şikayetinde, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL ÇALIŞANLARI BULDU

Yargılama süreci devam ederken genç kıza dün ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BOYNUNDA KIZARIKLIK

Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Son Dakika | CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU NURAY, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Son Dakika | CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU NURAY, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Son Dakika | CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU NURAY, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

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Cinsel istismar mağduru 17 yaşındaki Nuray, otel odasında çırılçıplak halde ölü bulundu Cinsel istismar mağduru 17 yaşındaki Nuray, otel odasında çırılçıplak halde ölü bulundu Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına 'Su getirin' diye bağırdı Silahlı şahıs polisi alarma geçirdi, ekipler tarafından yakalanınca da yakınlarına 'Su getirin' diye bağırdı İŞYERİNDE BESLENEN PİTBULL KORUMA ALTINA ALINDI İŞYERİNDE BESLENEN PİTBULL KORUMA ALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU NURAY, OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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