Üye Girişi
Son dakika: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU SANIK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ANNEME ANLATAMADIM - Son Dakika

Son dakika: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU SANIK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ANNEME ANLATAMADIM

29.01.2022 10:49

Son dakika haberler: ANTALYA'da geçen yıl S.A.'ya (18) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan M.Ü. (48), iftira atıldığını öne sürdü.

ANTALYA'da geçen yıl S.A.'ya (18) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan M.Ü. (48), iftira atıldığını öne sürdü. S.A. ise, Sanık beni ölümle tehdit ediyordu. Bu yüzden olanları anneme anlatamıyordum dedi.

Olay, geçen yıl nisan ayında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen S.A., ailesine katkı sağlamak amacıyla M.Ü.'nün sahibi olduğu spotçuda çalışmaya başladı. O dönem 17 yaşında olan S.A.'nın şikayeti üzerine 15 gün çalıştığı iş yerinde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve içeceğine habersiz uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği M.Ü. gözaltına alınıp, 9 Mayıs'ta tutuklandı.

M.Ü.'nün cezaevine girmesiyle S.A.'nın ailesi, adres değiştirdi. İki ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan M.Ü., S.A.'nın yeni adresini öğrenerek onu tekrar rahatsız etmeye başladı. Her fırsatta kendisinden 30 yaş küçük kızı sevdiğini söyleyen M.Ü., S.A.'yı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polise teslim edilen M.Ü., serbest kaldı.

'KORKUDAN BAKKALA BİLE GİDEMİYORUM'

Korkudan evden çıkamadığını belirten lise son sınıf öğrencisi S.A., yaşadıklarını 3 ay önce DHA'ya anlattı. Pandemi döneminde ailesine destek olmak için işe girdiğini belirten S.A., 'İş yeri sahibinin davranışları her geçen gün değişti. Bana asılmaya başladı. Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Oturduğum masanın görünmemesi için önünü tahta ile kapattı. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim. Beni en son tehdit edince yaşadıklarımı anneme anlattım. Kendisinden 5 kez şikayetçi olduk. Ama hala peşimde. Yeni tuttuğumuz evimizi de öğrendi. Kapıya gelip bir şeyler bırakıyor. Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum dedi.

AŞK VE TEHDİT NOTLARI

İş yerinde çalışırken M.Ü.'nün içeceklerine habersizce uyuşturucu koyduğunu sonradan fark ettiğini aktaran S.A., 'Sürekli başım dönüyordu. Dengede duramıyordum. Sonra annem bana bir şeyler olduğunu fark edince, bu kişinin bana uyuşturucu içirdiğini anladık. Biz üst katta oturuyorduk. Benim odamın camını küçük taşlarla tıklatıp açmamı sağlıyordu. Sonra da elindeki uyuşturucuları odama atıyordu. Ben o atılan uyuşturucuları biriktirdim. Polise teslim ettim. Uyuşturucunun yanında, beni sevdiğini, benimle evleneceğini içeren aşk ve tehdit notları da vardı diye konuştu.

M.Ü.'nün çalışırken özel bölgelerine dokunduğunu da ifade eden S.A., 'Beni tahta ile kapattığı yere sıkıştırıyordu. Vücudumu elliyordu. Adam 48 yaşında ve nişanlı. Babamdan bile büyük. Benden 2 yaş küçük oğlu var. Şu an nişanlısı var ve o kıza da uyuşturucu vererek deli etmiş. Korkuyorum. Dışarıya çıkamıyorum dedi.

İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

M.Ü. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki iddianame hazırlandı. İddianamenin biri 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla asliye hukuk mahkemesine gönderilirken, diğeri ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 'çocuğun cinsel istismarı' davasının ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık M.Ü., şikayetçi A.A., mağdur S.A. ve taraf avukatları katıldı. M.Ü., kendisine iftira atıldığını öne sürerek, 'Cinsel istismar sayılabilecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Mağduru iş yerindeki kurallara uymadığı için toplamda 5 kez işten çıkardım. Ancak şikayetçi olan annesi dönmesi için ısrar edince her seferinde yeniden işe aldım. Ben mağdureye herhangi bir ilaç vermedim. Mağdurenin iş yerimdeki ecza dolabından uyku ilacı aldığını görmüştüm dedi.

Şikayetçi A.A. ise kızının M.Ü.'nün iş yerinde gönülsüz çalıştığını belirterek, 'Kızım bana sanığın devamlı kendisini tehdit ettiğini, özel bölgelerine dokunduğunu, uyuşturucu haplar kullandırdığını söyledi. Ayrıca terastan odasının camına doğru attığı uyuşturucu hap ve not kağıtlarını da bana verdi. Ben de karakola giderek şikayetçi oldum. Sanık evleneceğini söyleyerek şikayetçi olmamamızı istedi diye konuştu.

'SANIK BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU'

Duruşmaya, adliye içerisindeki adli görüşme odasından, adli görüşmeci nezaretinde SEGBİS ile katılan S.A. ise M.Ü.'nün iş yerinde yaklaşık 15 gün çalıştığını ifade ederek, 'Sanık bana 'Çok güzelsin' şeklinde sözler söylemeye başladı. İlerleyen zamanlarda da malzeme almak için gittiğimiz depoda ve iş yerinin içerisinde özel yerlerime dokunmaya başladı. Bu olay birçok kez yaşandı. Sanık beni ölümle tehdit ediyordu. Bu yüzden olanları anneme anlatamıyordum. Sanık bana iyi geleceğini söylediği ilaçlar verdi. Ama ben kullanmadım. Sonra bunları kahvemin içine koyduğunu düşünüyorum. Çünkü kahve içtikten sonra kendimi iyi hissetmiyordum. Binanın çatısına çıkarak odamın penceresine kullanmam için haplar ve notlar atıyordu. Kız kardeşim bir keresinde sanığın kendisine de dokunduğunu söyledi. O tarihten sonra da iş yerine gitmedim dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Son dakika: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU SANIK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ANNEME ANLATAMADIM
Son dakika: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU SANIK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ANNEME ANLATAMADIM
Son dakika: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU SANIK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ANNEME ANLATAMADIM

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Antalya, Sakarya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU SANIK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ANNEME ANLATAMADIM - Son Dakika


Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı         
11:00
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!         
10:51
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09

Son Dakika Haberleri
10:57 Babasını satırla öldürmüştü! "Ölek, gidek, geri gelek" oyunu oyandık demişti! Cezaevinde öldü
10:50 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 11:06:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU SANIK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN ANNEME ANLATAMADIM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement