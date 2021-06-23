Üye Girişi
Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası

23.06.2021 18:08
Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'ın davasında karar çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı'nın sözde lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'ın davasında karar çıktı. Tutuklu sanık hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 yaşındaki kız çocuğuna istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Eyüp Fatih Şağban'ın davasının 4'üncü celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın 4'üncü duruşması görüldü. Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yönetimiyle katılırken taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatını istedi. Müşteki avukatları ise mütalaaya kısmen katıldıklarını, beraate yönelik görüşe katılmadıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sırasında söz hakkı alan tutuklu sanık Eyüp Fatih Şağban, "Şahsımın mağdur edilmesinin adaletinize uymayacağını ümit ediyorum ve beraatimi talep ediyorum. Biz şanı ve şerefi için yaşayan insanlarız azda olsa bir ceza olursa bu benim idamım olacaktır. Biz Sakarya'yı tüm dünyaya tanıtırken bu komploya düşürülmek çok kötü ve bu komplo ortaya çıktığı için burası bana 5 yıldızlı bir otel geliyor. Tüm savunmalarımı tekrar ederek beraatimi talep ediyorum" dedi.

Söz alan sanık avukatı ise sanığa iftiraların atıldığını belirterek ve sanığın cinsel istismarla herhangi bir dahli olmadığını ifade ederek sanığın tahliyesini talep etti. Sanık ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise sanık Eyüp Fatih Şağban'ı 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava sonrası UCİM'den açıklama

Öte yandan, kararı verilen dava sonrası adliye girişinde basın açıklamasında bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuklara yapılan tacizlerin sonuna kadar karşısında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu mücadelede 10 yaşında kahraman bir çocuk bir cinsel istismarcıya sesini çıkartarak, "Bu istismarcı bana nitelikli olarak istismarda bulunmaya çalıştı" dedi. Bu çocuk kahraman bir çocuk bugün bu istismarcı 10 yıl 5 ay ceza aldı. ve biz bu alınan cezayı yeterli bulmuyoruz çünkü bu sanık çocuğu bir odaya alarak ve kapıyı kilitleyerek nitelikli olarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çocuklar bize emanettir dediğimiz yerde hangi delikanlı bunu bir çocuğa yapar. Bu hem alçaklık hem de namussuzluktur" dedi. - SAKARYA

Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası
Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası
Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası
Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası
Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası

Sakarya, Akyazı, Fatih, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama 18:06 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum 17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor 17:45 Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı 17:43 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira 17:29 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki         
18:04
Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız         
17:51
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı         
17:30
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum         
15:35
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderine 10 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement