Son Dakika: Cinsel istismar zanlısı, 3 yıldır ismini değiştirerek saklandığı ilçede yakaladı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde cinsel istismar suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı, ismini değiştirerek yaşadığı Bekilli ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çivril ilçesinde 3 yıl önce cinsel istismar suçuna karışan A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Bekilli ilçesinde kendini başka bir isimle tanıtarak yaşamaya başladığını tespit eden ekipler, Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli operasyon düzenledi.

Ekipler, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi, ilçede yaşadığı evde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.