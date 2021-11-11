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Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat

11.11.2021 17:27

Son dakika habere göre 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraatİSTANBUL Ümraniye'de 20 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla hapsi istenen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanının delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat

İSTANBUL Ümraniye'de 20 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla hapsi istenen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanının delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı,"Sokaktaki hiçbir kadın güvende değil" diyerek beraat kararına tepki gösterdi.

Ümraniye'de 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın yargılandığı dava karar bağlandı. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A. katılmazken, müşteki D.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Müşteki tarafından yapılan şikayetin dayanağı olmadığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilin suçu işlemediği anlaşıldığından dolayı beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Sanığa suç atması beklenemez"

Katılan D.A., sanığın cezalandırılmasını talep etti. D.A.'nın avukatı Orkun Can Kumkumoğlu da, "Müşteki ve arkadaşları partiden ayrılmışlar, istifalarını vermişlerdir. Herhangi bir siyasi beklentileri yoktur. Sanığa suç atmaları beklenemez. Müvekkil ilk aşamada ailesi tarafından olayın duyulmasını istemediği için şikayetçi olmamış, olay olmamış gibi davranmaya çalışmıştır. Bu olay duyulduktan sonra bazı kişiler müvekkilime 'yalan söylüyorsun' şeklide ithamlarda bulununca olay ortaya çıkmıştır" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Delil yetersizliğinden beraat

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık G.Ö.A. hakkında atılı suçu işlediğine dair yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı verdi.

"Sokaktaki hiçbir kadın güvende değil"

Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki avukatı Orkun Can Kumkumoğlu, "Şoktayız. Beklediğimiz bir karar değildi. Dosyaya sunamadığımız tek delil, olayın kamera görüntüsü. Delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme nasıl bir delil bekliyordu bilmiyorum. Bu öyle bir karar ki, sokaktaki hiçbir kadın güvende değil. Bundan fazla bir delil de sunulamaz. Biz bu zamana kadar sustuk. Kesinlikle siyaset yapmıyoruz, umurumuzda da değil. İstinaf başvurusundan ümitliyim. Bir hukukçu olarak ümitli olmak zorundayım. Kaygılıyım ülkenin kadınları için. Bu kadar cesur ve onurlu bir kızın gururunun böyle kırıldığı için utanıyorum. Bir hukukçu olarak adliyeden de yargı sisteminde de utanıyorum" diyerek beraat kararına tepki gösterdi.

Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat
Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat
Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat
Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat

Cumhuriyet Halk Partisi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ümraniye, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 'Cinsel saldırı' davasında eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanına beraat - Son Dakika
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