Başkent'te kendisine cinsel saldırıda bulunulduğu ileri sürüp ardından da bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın soruşturmasına yönelik gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı. Ayrıca, olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Dün, Kaplan'ın kendisini istismar ettiğini iddia ettiği zanlı dün akşam saatlerinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zanlı, savcılığın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Sabah saatlerinde ikinci şüpheli de yeniden gözaltına alındı.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan, 15. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etmişti. Kaplan'ın ölmeden önce birlikte eğlenmeye gittikleri iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığı ve karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.
Arkasında soru işaretleri bırakarak hayata veda eden Kaplan'ın şikayetçi olduğu şüphelilerden 1'i gözaltına alınıp serbest bırakıldı, diğeri ise halen aranıyor. Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını ifade etmiş.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! - Son Dakika