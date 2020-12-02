Son dakika... "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkındaki soruşturma sürüyor - Son Dakika

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 23 yaşındaki Z.Y., eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.'den kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bu konuda savcılıkta ifade veren Z.Y., 20 Kasım'da 2,3 aydır tanıdığı U.K.'nin, çalıştığı kafeye gelerek akşam buluşma teklif ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde bir arkadaşımın müzisyen olarak çalıştığı kafeye birlikte gittik. Üçümüz yaklaşık bir saat kafede beraber oturduk. Arkadaşım işi çıktığı için yanımızdan ayrıldı. Yarım saat kadar U.K. ile baş başa oturduk. Ben kalkmak istedim U.K. kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum ve gitmek için ayağa kalktığımda beni kendisine çekip koltukta üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü."

Burada U.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu dile getiren Z.Y., ailesinin duymasından korktuğu için ilk önce karakola gidemediğini, bir gün sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.Y.'nin şikayeti üzerine U.K. hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.K. Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılıkça ifadesi alınan U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren U.K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kesinlikle tacizde bulunmadım. Yüzümde bardak kırınca sinirle onu darbettim. Kesinlikle iddia ettiği gibi cinsel saldırıda bulunmadım." şeklinde beyanda bulundu.

Hakimlik, sanık U.K.'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Yarkadaş'tan yeni iddialar

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Yarkadaş, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Yarkadaş, "Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen D. adlı genç kızımızın durumunu ilçe başkanı Zeynel Karaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden!" diye yazdı.

"Sultangazi'de CHP'li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz?" paylaşımında bulunan Yarkadaş, ayrıca şunları yazdı:

"Son bir örnek daha: Pazar gecesi patlayan Maltepe rezaleti sonrası, twitimin altına yazılan ve dün gazetelerde haber olunca gördüğüm bir rezalet var. Ö.H. adlı bir partilimiz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iki kişinin ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunuyor. Hepsi birbirinden üzücü olaylardan bahsetmek çok acı."

Barış Yarkadaş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun, İstanbul'daki tüm iddialarla ilgili re'sen soruşturma başlatması gerektiğini dile getirdi.