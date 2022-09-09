Son Dakika | Cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı - Son Dakika
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Son Dakika | Cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı

09.09.2022 21:47
Son Dakika | Cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da Z.S. (22), kendisine cinsel saldırıda bulunan kaynı M.S.'yi (16) göğsünden bıçakla yaraladı.

DİYARBAKIR'da Z.S. (22), kendisine cinsel saldırıda bulunan kaynı M.S.'yi (16) göğsünden bıçakla yaraladı. Z.S. olayda kullanılan bıçakla gözaltına alınırken M.S. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Z.S., evde bulunduğu sırada kaynı olan M.S. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Z.S., mutfaktan aldığı bıçakla M.S.'yi göğsünden bıçakladı. Genç kadının çığlık sesleri üzerine mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göğsünden yaralanan M.S.'yi özel hastaneye kaldırdı. Z.S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir bıçağı da incelemek üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Z.S.'nin emniyetteki işlemlerinin, M.S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


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VETERİNERDEN HIRSIZLIK KAMERADA VETERİNERDEN HIRSIZLIK KAMERADA Veterinerden hırsızlık kamerada Veterinerden hırsızlık kamerada
Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı - Son Dakika

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